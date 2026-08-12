Starship позволит выводить на орбиту до 10 млн тонн полезной нагрузки ежегодно

Именно такой тоннаж необходим для построения цивилизации на Луне, Марсе и за их пределами

Илон Маск заявил, что ракетные системы Starship в конечном итоге позволят доставлять на орбиту до 10 млн тонн полезной нагрузки в год.

Starship, очевидно, невероятный аппарат. Именно он позволит нам доставлять на орбиту от примерно 2500 тонн в год до более миллиона тонн... я думаю, даже до 10 миллионов тонн в год. Это умопомрачительные цифры. Илон Маск

Он добавил, что именно такой тоннаж необходим для построения цивилизации на Луне, Марсе и за их пределами: "Если вы не можете доставить миллионы тонн на околоземную орбиту, вы не сможете доставить миллионы тонн, необходимые для того, чтобы стать устойчивым многопланетным видом".

Так что это невероятный аппарат. Как я уже сказал, я думаю, это, пожалуй, самое сложное, что когда-либо пыталось сделать человечество, и команда Starship проделала потрясающую работу во всех областях: двигатели, авионика, конструкция. Илон Маск

Grok

Мы уже писали о связанных амбициях SpaceX: по словам Маска, компания намерена запускать Starship чаще, чем раз в час — более 10 000 раз в год, при грузоподъёмности свыше 200 тонн за рейс. Именно такая интенсивность и позволит выйти на заявленные миллионы тонн ежегодно. Для поддержания подобного темпа SpaceX готовится к массовому производству ракет — до 10 000 кораблей в год на новых заводах Gigabay.

Цифры, которые называет Маск, напрямую связаны с его концепцией многопланетного будущего: ранее он оценивал минимальный порог самодостаточной колонии на Марсе в 100 000 человек и 1 млн тонн грузов.