«МегаФон» прокачал связь в аэропортах и на вокзалах по всей России

Оператор «МегаФон» расширил сеть в российских аэропортах и на железнодорожных вокзалах на фоне увеличения пассажиропотока. С начала 2026 года специалисты оператора установили новые базовые станции, перераспределили частоты в пользу 4G и увеличили покрытие внутри терминалов. Общая ёмкость сети на объектах выросла на 53%.

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Модернизация затронула аэропорты Благовещенска, Новосибирска, Владивостока, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Петропавловска-Камчатского. В районе аэропорта Елизово расширили LTE-покрытие в низкочастотном диапазоне, добавили новую зону связи и проложили оптоволоконные линии. Средняя скорость мобильного интернета здесь достигает 120 Мбит/с.

В аэропорту Благовещенска обновили оборудование с использованием средних и высоких частот. Средняя скорость передачи данных внутри терминала составила 209 Мбит/с. Рефарминг частот провели также на объектах во Владивостоке и Новосибирске.

Работы продолжились на железнодорожной инфраструктуре. Новые телекоммуникационные решения появились в районе Финляндского вокзала Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Омска и Магнитогорска. Кроме того, более десяти базовых станций установили на подъездах к аэропортам Сыктывкара, Астрахани, Омска, Стрежевого и других городов.