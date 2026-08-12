В России представлен отечественный семиместный полноприводный кроссовер Tenet T9

Производство запустят на заводе «АГР» в Калужской области

Российский автомобильный бренд Tenet представил флагманский кроссовер T9, рассчитанный на перевозку пяти или семи пассажиров. Продажи модели в России намечены на осень 2026 года. Автомобиль предложат в трех комплектациях с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.

Длина кроссовера составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, колесная база — 2800 мм. Клиренс достигает 200 мм. В зависимости от положения сидений объем багажного отделения может составлять до 2150 л.

Силовая установка развивает 375 Нм крутящего момента и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8 секунд. Полный привод дополнен семью режимами движения.

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма и центральный экран на 15,6 дюйма. Предусмотрены проекционный дисплей, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с 14 динамиками. Передние кресла оснащены вентиляцией, подогревом, массажем и электрическими регулировками.

За безопасность отвечают десять подушек, 14 электронных помощников, парковочные датчики и система кругового обзора. Зимний пакет включает обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Производство Tenet T9 полного цикла организуют на заводе холдинга «АГР» в Калужской области. Цены и состав комплектаций объявят позднее.