Никакого электричества, никаких аккумуляторов. Энтузиаст создал компьютер, который работает от миниатюрного двигателя Стирлинга

При мощности всего 150 мВт он способен запускать игры

Настольные ПК

Пользователь Reddit PickentCode собрал полностью автономный микрокомпьютер в стиле стимпанк. Основой деревянного корпуса стал миниатюрный двигатель Стирлинга, который преобразует разницу температур в механическое движение, а затем через генератор — в электричество.

На создание проекта ушёл примерно месяц. Сначала конструкцию разработали в Blender, после чего корпус изготовили из дерева. Боковые панели украсили лазерной гравировкой с портретом Роберта Стирлинга и схемой его оригинального двигателя 1816 года. Электронные корпуса и клавиши напечатали на 3D-принтере, а декоративные трубки сделали из старого шланга для душа.

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Источник изображения: PickentCode/mydrivers

Внутри установлен микроконтроллер ESP32 C3, 2,42-дюймовый монохромный OLED-дисплей с разрешением 128 х 64 пикселя и клавиатура на 16 клавиш. Напряжение генератора стабилизируется конденсаторами, а контролировать его можно с помощью аналогового вольтметра.

Главная проблема — крайне низкое энергопотребление. Двигатель выдаёт лишь 150 мВт, поэтому автор отключил Wi-Fi и Bluetooth, снизил яркость экрана и ограничил частоту процессора ESP32 до 80 МГц во время работы и 10 МГц в режиме ожидания.

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Источник изображения: PickentCode/mydrivers

Несмотря на ограничения, компьютер полностью работоспособен. На нём запускается виртуальная машина CHIP-8 с играми Tetris, Snake и Pong. Кроме того, предусмотрен встроенный редактор кода, позволяющий вводить собственные программы и запускать их непосредственно на устройстве.

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