Никакого электричества, никаких аккумуляторов. Энтузиаст создал компьютер, который работает от миниатюрного двигателя Стирлинга

При мощности всего 150 мВт он способен запускать игры

Пользователь Reddit PickentCode собрал полностью автономный микрокомпьютер в стиле стимпанк. Основой деревянного корпуса стал миниатюрный двигатель Стирлинга, который преобразует разницу температур в механическое движение, а затем через генератор — в электричество.

На создание проекта ушёл примерно месяц. Сначала конструкцию разработали в Blender, после чего корпус изготовили из дерева. Боковые панели украсили лазерной гравировкой с портретом Роберта Стирлинга и схемой его оригинального двигателя 1816 года. Электронные корпуса и клавиши напечатали на 3D-принтере, а декоративные трубки сделали из старого шланга для душа.

Внутри установлен микроконтроллер ESP32 C3, 2,42-дюймовый монохромный OLED-дисплей с разрешением 128 х 64 пикселя и клавиатура на 16 клавиш. Напряжение генератора стабилизируется конденсаторами, а контролировать его можно с помощью аналогового вольтметра.

Главная проблема — крайне низкое энергопотребление. Двигатель выдаёт лишь 150 мВт, поэтому автор отключил Wi-Fi и Bluetooth, снизил яркость экрана и ограничил частоту процессора ESP32 до 80 МГц во время работы и 10 МГц в режиме ожидания.

Несмотря на ограничения, компьютер полностью работоспособен. На нём запускается виртуальная машина CHIP-8 с играми Tetris, Snake и Pong. Кроме того, предусмотрен встроенный редактор кода, позволяющий вводить собственные программы и запускать их непосредственно на устройстве.