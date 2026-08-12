Не берут: новейший флагманский седан Volvo S90 2026 с устаревшей базой продают гораздо дешевле рекомендованной цены в Китае

В Китае стоимость Volvo S90 Smart Luxury Edition 2026 года по прайс-листу еще недавно составляла 406 900 юаней, однако сейчас официальная цена при сдаче автомобиля в зачёт снижена до 229 900 юаней. В некоторых регионах дилеры предлагают ещё более выгодные условия — около 205 000 юаней.

Продажи S90 заметно сокращаются. Если в 2023 году модель расходилась примерно по 3500 машин в месяц, то в 2024-м показатель снизился до 2500, а в 2025-м — до 1500 автомобилей. В апреле–июне 2026 года продажи опустились до 400–500 машин в месяц. В апреле было реализовано всего 428 седанов.

Проблемы S90 отражают ситуацию Volvo на китайском рынке. В первой половине 2026 года продажи марки в Большом Китае составили 53 200 автомобилей, тогда как мировые продажи сократились на 8%.

Одной из причин слабого спроса называют устаревшую техническую базу S90. Модель построена на давно используемой платформе SPA, оснащается 2,0-литровым двигателем, 48-вольтовой системой мягкого гибрида и передним приводом. При этом покупателям недоступны версии с шестицилиндровым мотором и полным приводом, а электронные системы и функции автоматизации уступают более современным конкурентам.

На этом фоне Volvo пытается стимулировать спрос снижением цен и обновлением управления китайским подразделением.