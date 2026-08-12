«Проверка огнём»: в России испытали систему коррекции для новых спутников связи

Следующим этапом станут изготовление штатного оборудования и его приёмочные испытания

Компания «Решетнёв», входящая в состав Роскосмоса, успешно завершила огневые стыковочные испытания системы коррекции для перспективных спутников связи. В ходе проверки технологические образцы оборудования протестировали в условиях, имитирующих работу двигателей в космосе.

Специалисты проверили взаимодействие основных элементов системы, включая двигатели коррекции, оборудование питания и управления, а также блоки подачи рабочего тела. Испытания подтвердили работоспособность составных частей и соответствие их характеристик требованиям технических заданий.

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Подобные проверки позволяют выявить возможные проблемы ещё до отправки спутника на орбиту и убедиться, что его двигательная система сможет выполнять необходимые манёвры в реальных условиях космического пространства.

Теперь «Решетнёв» планирует перейти к изготовлению штатной системы коррекции. После этого оборудование пройдёт приёмочные испытания.