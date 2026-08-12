Представлен уникальный игровой мини-ПК Piston V: круглый сенсорный экран и две ОС

Необычный компактный компьютер получил корпус в стиле настольных часов, сенсорный дисплей и возможность выбирать между Windows 11 и игровой системой Bazzite

Представлен игровой мини-ПК Piston V, главной особенностью которого круглый сенсорный экран на передней панели. С его помощью можно выбрать операционную систему при запуске — Windows 11 или Bazzite на базе Linux.

После загрузки Bazzite дисплей превращается в информационную панель. На нём отображаются загрузка процессора, графического ядра и оперативной памяти, а также обложка запущенной игры. При этом интерфейс можно настраивать.

Основой Piston V стал AMD Ryzen AI 9 365 с 10 ядрами архитектур Zen 5 и Zen 5c и встроенной графикой Radeon 880M. Тестовый экземпляр оснащён 32 ГБ двухканальной памяти DDR5-5600 и SSD M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 на 1 ТБ. Длительное энергопотребление процессора ограничено уровнем 54 Вт.

Мини-ПК оснащен встроенным GPU Radeon 880M. При этом пока неизвестно, когда Piston V поступит в продажу и сколько будет стоить.