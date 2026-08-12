IP67, поддержка MagSafe и подставка для смартфона, которая сделает звук значительно громче. Представлен новый гаджет Xiaomi Magnetic Edition

Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку Magnetic Edition, которая поступила на краудфандинг-платформу Xiaomi Youpin. Рекомендованная цена устройства составляет 199 юаней, однако на этапе краудфандинга его можно приобрести за 132 юаня.

Главная особенность модели — встроенное магнитное кольцо в нижней части корпуса. Благодаря ему колонка совместима с аксессуарами Apple MagSafe и может фиксироваться на смартфоне, превращаясь в своеобразную подставку.

За звук отвечает 1,5-дюймовый широкополосный динамик мощностью 3 Вт. Корпус получил мелкоячеистую защитную сетку и RGB-подсветку в нижней части. Две колонки можно объединить в стереопару.

Несмотря на компактные размеры, Xiaomi Magnetic Edition получила защиту от воды и пыли по IP67. За автономность отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 650 мА·ч. Масса устройства составляет около 95 г.