Батарея 9070 мА·ч, зарядка 100 Вт, экран 6,9 дюйма, 2.1-канальная акустическая система Bose и защита IP69. Представлен Redmi K100 Pro Max

Старшая версия нового флагмана Redmi получила более мощный процессор, увеличенный дисплей, перископическую камеру и аккумулятор, который заметно превосходит батареи большинства современных смартфонов

Представлен флагманский смартфон Redmi K100 Pro Max, который оснащён Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Для охлаждения используется увеличенная система с циркуляционным насосом площадью 6300 кв. мм.

Смартфон получил плоский 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2608 х 1200 пикселей, частотой обновления 185 Гц и матрицей на основе материала M11. Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-мегапиксельным перископическим телевиком и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

Главная особенность модели — аккумулятор ёмкостью 9070 мА·ч с содержанием кремния 16%. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 50 Вт, а также обратная зарядка — 27 Вт по кабелю и 22,5 Вт без проводов.

Несмотря на крупную батарею и экран, толщина корпуса составляет всего 8,45 мм, а масса — 238 г. Смартфон получил стекловолоконную заднюю панель, защиту IP66/IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков и HyperOS 3.0. Также предусмотрены USB 3.2 Gen 1 и 2.1-канальная акустическая система Bose.

Цена Redmi K100 Pro Max в Китае начинается с 4499 юаней, или около $670, за версию 12/256 ГБ. Топовая модификация 16 ГБ + 1 ТБ оценена в 5999 юаней, примерно $890.

Кроме того, была представлена младшая версия под названием Redmi K100 Pro.