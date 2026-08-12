Представлен Redmi K100 Pro — батарея на 8580 мА·ч, камера 200 Мп, IP69 и HyperOS 3.0

Xiaomi представила в Китае новый Redmi K100 Pro с мощным процессором Qualcomm, OLED-экраном 185 Гц, быстрой зарядкой и продвинутой камерой.

Redmi K100 Pro оснащён новым Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series, дополненным оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За охлаждение отвечает система с циркуляционным насосом площадью 5150 мм², а за графику и качество связи — фирменные чипы D2 и T1+.

Смартфон получил плоский 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2510 × 1156 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Максимальная яркость в полноэкранном режиме достигает 2200 нит, предусмотрено и DC-диммирование на полной яркости.

Основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией дополнена 50-мегапиксельным телевиком и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи используется камера на 32 Мп.

Главной особенностью стала батарея Jinshajiang ёмкостью 8580 мА·ч с содержанием кремния 26% и плотностью энергии 945 Вт·ч/л. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также обратную зарядку — 27 Вт по кабелю и 22,5 Вт без проводов.

Толщина корпуса составляет 8,55 мм, масса — 218 г. Среди особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков, защита IP66, IP68 и IP69 и HyperOS 3.0.

Цена Redmi K100 Pro в Китае начинается с 3699 юаней, или примерно $550, за версию 12/256 ГБ, а топовая модификация 16/512 ГБ стоит около $700.