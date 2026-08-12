«Эта опция войдёт в историю как одно из самых приятных нововведений». Lada Vesta получила полезную функцию бесплатно

Владельцы смогут три года бесплатно пользоваться телематической системой и дистанционно контролировать состояние автомобиля.

АвтоВАЗ добавил систему «Lada Connect Старт» во все версии Lada Vesta, не меняя стоимость автомобилей. С её помощью через смартфон можно отслеживать местоположение машины, проверять, движется ли она в данный момент, и просматривать информацию о недавних поездках.

Эта опция войдёт в историю как одно из самых приятных нововведений. Она появилась сразу во всех версиях Lada Vesta, а цена автомобиля не изменилась. Поладим с Lada

Приложение также показывает уровень заряда аккумулятора, количество топлива в баке и расчётный запас хода. Отдельно можно проверить, закрыты ли двери и багажник, а также узнать температуру двигателя и работает ли мотор. Это особенно удобно, если автомобилем пользуются несколько членов семьи или сотрудников.

Функциональность связана и с дистанционным запуском двигателя, который уже предусмотрен в базовом оснащении Lada Vesta. Все возможности «Lada Connect Старт» будут доступны бесплатно в течение первых трёх лет после покупки автомобиля.

Таким образом, АвтоВАЗ сделал телематическую систему стандартным оснащением Lada Vesta и расширил возможности модели без увеличения её стоимости.