После атак на склады в Wildberries заметно снизилась рекламная активность

После атак БПЛА на склады Wildberries рекламная активность на площадке заметно снизилась, о чем пишет Коммерсантъ. По данным рекламного агентства Digital Budget, расходы на прямое баннерное продвижение в июле сократились на 63% по сравнению с июнем.

В крупных рекламных агентствах отмечают, что некоторые компании полностью заморозили бюджеты или значительно уменьшили инвестиции в продвижение из-за ограниченного доступа к ассортименту маркетплейса. Особенно заметно это проявилось в категориях FMCG, фармацевтики, бытовой техники и электроники. Спрос на внутренний click-in-инвентарь (используется для продвижения товаров внутри площадки) также существенно снизился, а CPM (цена за 1 тыс. показов) в зависимости от категории уменьшился примерно на 10–15%.

Grok

В Wildberries признают изменение объёмов рекламного продвижения, но считают сообщения о его масштабах преувеличенными. В компании объясняют ситуацию тем, что продавцы пересматривают финансовые модели и оценивают последствия произошедшего для своего бизнеса.

Для поддержки селлеров маркетплейс уже провёл два этапа начисления промобонусов, которые можно использовать для оплаты продвижения товаров. При этом сама рекламная площадка остаётся одним из крупнейших каналов рынка: объём e-ритейл медиа в России в 2025 году достиг 580 млрд рублей.