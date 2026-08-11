Запутанные фотоны впервые получены прямо из солнечного света: без лазеров и электричества

Физики впервые получили поляризационно-запутанные пары фотонов, используя в качестве источника накачки обычный солнечный свет, а не лазер. Это опровергает десятилетиями существовавшее убеждение, что когерентность лазерного излучения обязательна для генерации квантовой запутанности. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Optica.

Традиционно запутанные фотоны рождаются в процессе спонтанного параметрического рассеяния (SPDC): фотон накачки расщепляется в нелинейном кристалле на два коррелированных фотона. Для этого требуются мощные и стабильные лазеры, которые потребляют много энергии и имеют ограниченный срок службы, особенно в космосе. Учёные из Института науки о свете Общества Макса Планка в Эрлангене (Германия) задались вопросом, можно ли обойтись без лазера, используя естественное солнечное излучение, которое считается слишком некогерентным и слабым для таких задач.

Чтобы собрать и сконцентрировать естественный солнечный свет, физики построили оптическую систему на основе линзы Френеля площадью 1,4 квадратного метра, спектральных фильтров и конического концентратора. Этот комплекс сжимал солнечные лучи и направлял их в тонкое оптоволокно. Оттуда свет попадал в интерферометр Саньяка [прибор, разделяющий пучок света на два встречных луча для создания кольцевого оптического пути], внутри которого находился кристалл титанил-фосфата калия с периодической поляризацией [ppKTP — нелинейный материал, способный преобразовывать один входящий фотон в пару новых].

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Главное препятствие заключалось в низкой когерентности солнечного света [отсутствии строгой согласованности световых волн по частоте и фазе, которая есть у лазеров]. Ранее считалось, что хаотичный солнечный свет не способен запустить процесс спонтанного параметрического рассеяния (SPDC — квантовое явление, при котором один высокоэнергетический фотон расщепляется в нелинейном кристалле на два запутанных фотона с меньшей энергией). Эксперимент показал, что сфокусированного солнечного потока достаточно для генерации устойчивых квантовых пар.

Измерения зафиксировали высокий уровень квантовой связи: показатель конкорданса (меры запутанности, где 1 означает идеальный максимум) составил 0,905, а точность соответствия эталонному состоянию Белла (теоретически максимальному уровню запутанности двух частиц) достигла 0,939.

Окончательным доказательством нелокальной квантовой природы полученного света стало нарушение неравенства Белла-CHSH — полученный показатель 2,54 уверенно превысил предельное значение 2, которое является абсолютным потолком для объектов классической физики.

Фотографии экспериментальной установки для генерации поляризационно-запутанных пар фотонов с использованием солнечной накачки. Конструкция состоит из двух ключевых блоков: модуля концентрации солнечного света (справа) и источника запутанных фотонов (слева), размещённого внутри защитного светонепроницаемого кожуха со всей сопутствующей электроникой. На врезке: оптическая схема источника запутанных фотонов, где видны расположение элементов и лавинные фотодиоды (APD — сверхчувствительные полупроводниковые детекторы единичных фотонов), используемые для регистрации пар частиц. Кожух оснащён откидной дверцей, которая в закрытом состоянии полностью изолирует верхнюю и переднюю части оптической системы от внешнего света.

Фото: Cheng Li, Jasvinder Brar, Michael Küblböck, Jeremy Upham, Hanieh Fattahi, Robert W. Boyd; doi.org/10.1364/OPTICA.601797

Скорость генерации пар составила около 1600 пар в секунду на 1 милливатт мощности накачки, что после нормализации по спектральной полосе сопоставимо с лазерными источниками. Это первый случай, когда запутанный источник работает без активного преобразования электричества в свет, что исключает основные точки отказа и потери на тепло.

Авторы отмечают, что качество запутанности, полученное от солнечного света, не уступает лазерным источникам, а слегка заниженные показатели связаны с несовершенством оптических компонентов, а не с принципиальными ограничениями метода. Уже сейчас технология открывает перспективы для квантовой связи на спутниках на солнечно-синхронных орбитах, где не потребуются громоздкие лазерные системы и дорогие солнечные панели. Кроме того, частично когерентные фотоны от солнца потенциально более устойчивы к атмосферной турбулентности, что делает их перспективными для наземных квантовых каналов связи.

Работа демонстрирует, что солнечный свет может стать прямым источником квантовых состояний, снижая энергопотребление и повышая автономность квантовых устройств в удаленных регионах, включая дальний космос. Дальнейшие шаги включают миниатюризацию концентраторов, пассивное слежение за солнцем и расширение диапазона длин волн за счёт других нелинейных процессов.