Российский «мегасайенс»-объект «СКИФ» торжественно открыли

Это первый в России источник фотонов с энергией 3 гигаэлектронвольт

Росатом завершил строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области, сообщает пресс-служба госкорпорации. Это первый в России источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 гигаэлектронвольт. Учёные также отмечают, что это самый мощный в мире источник фотонов: он даёт больше рентгеновских фотонов и создаёт более точный, яркий и управляемый пучок.

Фото: ЦКП «СКИФ»

ЦКП «СКИФ» – это комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования общей площадью порядка 90 тыс. кв.м., обеспечивающий проведение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Мегаустановка позволит изучать структуру органических и неорганических веществ на микро- и наноуровнях для решения задач в области генетики, фармакологии, физики, химии, медицины и т.д.

Торжественное открытие объекта класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» состоялось сегодня, 11 августа, при участии президента РФ Владимира Путина. Ранее мы писали о том, что ввод в эксплуатацию российской научной мегаустановки приурочен к форуму «Технопром-2026», который пройдёт 26-28 августа.