Nissan научил ИИ замечать опасные позы рабочих на конвейере

Nissan использует камеры с ИИ на сборочном заводе в Кантоне, штат Миссисипи, чтобы анализировать движения работников на отдельных производственных операциях. Система определяет положение суставов и выявляет потенциально опасные движения — например, чрезмерный наклон корпуса или слишком длительное сохранение неудобной позы. Для каждой операции задан так называемый «золотой цикл» (эталонная последовательность и продолжительность рабочих движений), с которым система сопоставляет фактическую работу.

Если алгоритм обнаруживает потенциальный эргономический риск, то инженеры и руководители производства могут дополнительно обучить сотрудника, перераспределить задачу или изменить конструкцию рабочего места. По словам вице-президента Nissan по производству в Северной и Южной Америке Виктора Тейлора, система первоначально оценивалась как инструмент повышения эффективности производства и обучения, а её возможности для анализа эргономики стали использовать позднее.

Тейлор заявил, что технология уже принесла заводу около $34 млн экономии, связанной со здоровьем и безопасностью сотрудников. При этом речь идёт об оценке самой Nissan, которая, согласно опубликованным данным, не проходила независимый аудит. Компания также подчёркивает, что система не предназначена для сокращения рабочих мест. По словам представителей Nissan, первоначальные опасения сотрудников по поводу камер снизились после того, как к внедрению подключили комитеты по безопасности и объяснили назначение технологии.

Система пока что работает только на заводе в Кантоне, где Nissan выпускает седан Altima и пикап Frontier. Компания планирует завершить развёртывание технологии на этом предприятии, после чего рассмотрит её внедрение на заводе в Смирне, штат Теннесси, и на предприятиях силовых агрегатов.