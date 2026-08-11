«Яндекс Погода» и Роскосмос покажут солнечное затмение в прямом эфире

12 августа 2026 года Роскосмос и «Яндекс Погода» проведут онлайн-трансляцию солнечного затмения из Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Эфир начнётся в 20:00 по московскому времени и позволит увидеть явление жителям регионов, где оно будет недоступно из-за географии или облачной погоды.

Полная фаза затмения пройдёт по узкой полосе, которая затронет север России, акваторию Северного Ледовитого океана, Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В этих районах Луна полностью закроет солнечный диск, а при ясном небе можно будет наблюдать солнечную корону.

В Москве, Санкт-Петербурге и большинстве европейских регионов затмение будет частичным. Степень закрытия Солнца Луной зависит от расстояния до полосы полной фазы, а в некоторых местах событие окажется практически незаметным.

В трансляции примут участие астрофотограф Николай Вдовин и научный сотрудник ГАО РАН Елена Куприянова. Они расскажут о механизме затмений, особенностях предстоящего события и правилах безопасного наблюдения.

Посмотреть эфир можно будет на сайте и в приложении «Яндекс Погода», а также в сообществе Роскосмоса во «ВКонтакте». Запись позже появится в соцсетях Роскосмоса и на «Кинопоиске» в программе «Астрограф».