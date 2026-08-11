Google тестирует главную страницу без кнопки «Поиск»

Google экспериментирует с привычным интерфейсом главной страницы: у части пользователей без авторизации исчезла кнопка «Поиск», а вместо неё появились три ярлыка для ИИ-функций — создания изображений, работы с файлами и «мозгового штурма». При этом эксперимент пока затрагивает лишь небольшую группу пользователей и не означает, что компания готовится окончательно отказаться от классического поиска.

Новый вариант заметили сразу в нескольких браузерах. Под поисковой строкой расположены кнопки Create images, Ask about files и Brainstorm, тогда как AI Mode по-прежнему находится непосредственно внутри поисковой строки, а «Мне повезёт» не исчезла. Две функции доступны без входа в аккаунт: пользователь может загрузить документ и задать вопросы по нему либо начать диалог с Gemini. Создание изображений, напротив, сразу требует авторизации.

Источник: Venkat / Search Engine Watch

При этом после входа в аккаунт три новых ярлыка исчезают, а после выхода снова появляются. Воспроизвести эксперимент удалось не всем: Google официально не сообщала ни о масштабах тестирования, ни о его сроках, поэтому речь пока идёт именно об A/B-эксперименте.

Сам выбор неавторизованных пользователей показателен: именно для них Google предлагает на главной странице не дополнительные элементы традиционного поиска, а набор инструментов. Это укладывается в более широкий сдвиг компании от поисковой выдачи к взаимодействию с Gemini непосредственно на этапе формулирования и обработки запроса.

Главная страница Google десятилетиями оставалась одной из самых консервативных частей сервиса, а кнопка «Поиск» — её базовым элементом. Теперь компания проверяет сценарий, в котором пользователю предлагают не только искать информацию, но сразу создавать контент, анализировать собственные данные и вести диалог с моделью. Если такой подход закрепится, то это будет означать уже не косметическое изменение интерфейса.