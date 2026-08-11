Роботакси проехало через четыре района Москвы без остановки: Яндекс показал испытательный маршрут

Яндекс провёл тестовый проезд роботакси сразу через четыре района Москвы — Очаково-Матвеевское, Хамовники, Ясенево и Марьино. Маршрут записали одним непрерывным видео без монтажа, чтобы показать, как беспилотный автомобиль работает в разных дорожных условиях.

В каждом районе машина сталкивается с собственными сценариями. В Хамовниках это узкие улицы, высокая активность пешеходов и велосипедистов, нерегулируемые перекрёстки и набережные. В Очаково-Матвеевском роботакси приходится учитывать сложные развязки, съезды на магистрали и более высокую скорость движения.

Проезд роботакси по Москве (короткая версия) /Яндекс

Ясенево отличается необычной геометрией перекрёстков, разворотами и ограниченным числом выездов на МКАД. В Марьино транспортный поток концентрируется на нескольких крупных магистралях, а внутри района встречаются круговые движения, самокатчики и курьеры.

Для подготовки системы используют данные реальных поездок, HD-карты и компьютерное моделирование различных дорожных ситуаций. Особое внимание уделяется редким и сложным эпизодам. Если несколько моделей по-разному оценивают ситуацию, такой сценарий дополнительно анализируют и используют для дальнейшего обучения.

В Яндексе отмечают, что полученный на одном маршруте опыт применяется для совершенствования системы в других районах, поскольку условия движения в разных частях города существенно отличаются.