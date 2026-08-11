Цифровизация на 14,4 млрд: правительство утвердило список особо значимых проектов в России

Правительство России утвердило перечень из 24 особо значимых проектов в сфере цифровой экономики. Их общая стоимость составит 14,4 млрд рублей, при этом финансирование будет осуществляться за счёт собственных средств компаний. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Больше всего проектов приходится на транспортную отрасль — 12 инициатив общей стоимостью 11,66 млрд рублей. В промышленности и торговле реализуют восемь проектов на 2,38 млрд рублей. Ещё три инициативы в сфере связи и медиа оцениваются в 281,2 млн рублей, один проект для агропромышленного комплекса — в 54,1 млн рублей.

В промышленности планируется внедрение систем для управления производственными процессами, документацией и закупками. Для транспорта разработают цифровые решения для авиации, аэропортов, железных дорог и логистики, включая технологии искусственного интеллекта. В сфере связи появятся отечественные инструменты управления сетевой инфраструктурой. Для АПК предусмотрен проект «Цифровая птицефабрика» на базе MES-систем. В Минцифры уточнили:

Среди якорных заказчиков проектов — ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «АК Алроса», АО «НЗПП Восток», ПАО «Аэрофлот», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «РЖД», ООО ГК «Автодор», ООО «УК Глобал Портс», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Пензамолинвест».

Ожидается, что проекты помогут расширить использование российского ПО и сократить зависимость ключевых отраслей от зарубежных технологий.