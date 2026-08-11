«Яндекс Путешествия» оказались самым популярным сервисом для планирования поездок

Почти половина россиян, которые пользуются цифровыми сервисами для организации путешествий, выбирают «Яндекс Путешествия». К такому выводу пришла аналитическая компания Mar Consult по итогам опроса 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проведенного в июле 2026 года.

По данным исследования, 55% респондентов используют онлайн-сервисы для поиска и бронирования билетов, жилья и туров. При этом 26% делают покупки непосредственно через такие площадки, а 29% используют их преимущественно для поиска информации.

Среди пользователей цифровых сервисов 49% обращаются к «Яндекс Путешествиям». На втором месте оказались сервисы поиска железнодорожных и автобусных билетов — ими пользуются 37% опрошенных. Авиабилеты через агрегаторы ищут 29%, сайты авиакомпаний используют 23%, а сервисы бронирования отелей — 21%. Целиком рейтинг выглядит так:

«Яндекс Путешествия» — 49% Сервисы поиска ж/д и автобусных билетов («Туту.ру») — 37% Агрегаторы авиабилетов (Aviasales / Skyscanner) — 29% Сайты авиакомпаний («Аэрофлот», S7 и др.) — 23% Бронирование отелей (Booking.com / Ostrovok.ru) — 21% Поиск аренды жилья (Airbnb / «Суточно.ру») – 20%. Мобильные приложения туроператоров (Pegas, Coral, Anex и т.д.) – 13%. Агрегаторы туров (OneTwoTrip / Travelata) – 8%.

Главными критериями при выборе приложения россияне назвали бонусы и кешбэк (26%), а также возможность быстро отменить бронь и вернуть деньги (22%). Еще 21% заинтересованы в прогнозе стоимости билетов на несколько месяцев вперед.

При этом 89% пользователей хотя бы иногда сравнивают цены в нескольких приложениях. Среди основных нерешенных проблем туристы выделили недостаток информации о безопасности регионов (33%), точных прогнозов цен (32%) и возможности сопоставлять предложения разных сервисов (28%).