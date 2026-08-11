Три криптовалюты и лимит 300 тысяч: ЦБ определил правила для инвесторов

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты без ограничений

Банк России определил криптовалюты, которые могут быть допущены к публичному обращению на биржах. В перечень вошли Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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При отборе цифровых активов учитываются их рыночная капитализация, средний дневной объем торгов и продолжительность истории цен на зарубежных площадках. Последний показатель должен составлять не менее пяти лет.

Для неквалифицированных инвесторов ЦБ предлагает установить годовой лимит на покупку криптовалюты в размере 300 тыс. рублей у каждого отдельного посредника — брокера, криптообменника или управляющего. Ограничение должно снизить риски для инвесторов из-за высокой волатильности цифровых активов.

Перед совершением сделок инвесторам потребуется пройти специальное тестирование и ознакомиться с рисками операций с криптовалютами.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы, доступные на биржевом и внебиржевом рынках, без установленного лимита. Предложения по проекту указания Банк России принимает до 24 августа включительно.