В Telegram за один день заблокировали более 100 тысяч групп и каналов

Команда популярного мессенджера Telegram 10 августа 2026 года заблокировала 101 205 групп и каналов. Число ограничений за сутки впервые с 5 августа превысило отметку в 100 тысяч, следует из статистики мессенджера.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

С начала августа Telegram заблокировал 834 113 сообществ, в том числе 4 608 групп и каналов, которые, по данным платформы, связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество заблокированных сообществ достигло 22,59 млн. Из них 158 750 были отнесены к связанным с терроризмом.

Telegram применяет несколько механизмов модерации контента. С 2015 года в обработке нарушений используются жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года к этим инструментам добавились решения с использованием искусственного интеллекта.