ИИ-ассистент Яндекса подключили к дистанционному наблюдению детей с артритом

ИИ отвечает на типовые вопросы пациентов, напоминает о лекарствах и передаёт врачу случаи, требующие медицинского решения

Ассоциация детских ревматологов обновила систему удалённого наблюдения за детьми с юношеским артритом. В мобильной и веб-версиях приложения «Ювенильный артрит» появился ИИ-ассистент, разработанный Центром технологий для общества Яндекса. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Система помогает пациентам получать информацию о лечении и напоминает о приёме препаратов в соответствии с назначенной схемой. Также ассистент отвечает на вопросы о лекарствах и побочных эффектах, помогает разобраться с результатами анализов и собирает сведения о состоянии ребёнка.

Если вопрос требует изменения терапии или оценки медицинских показателей, ИИ формирует проект ответа для врача. Специалист проверяет информацию, при необходимости корректирует её и самостоятельно принимает решение о дальнейших рекомендациях. Потенциально опасные случаи сразу передаются врачу.

Системой уже пользуются около 1,5 тыс. пациентов, которых наблюдают 32 детских ревматолога. По данным разработчиков, автоматизированный сбор необходимой информации позволяет сократить время подготовки ответа и на 40% увеличить число обращений, которые врач может решить с первого раза.

ИИ работает на базе Yandex AI Studio и использует клинические рекомендации Минздрава России, инструкции к препаратам и нормативные документы. Разработчики считают, что аналогичный подход можно применять при дистанционном наблюдении за пациентами с другими хроническими заболеваниями.