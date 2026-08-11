«СберБанк Онлайн» отменил лимиты: переводы и ЖКХ теперь без комиссии

Сбер отменил комиссии за переводы между своими клиентами и оплату коммунальных услуг в «СберБанк Онлайн». Ранее без комиссии можно было переводить до 50 тыс. рублей в месяц, а за некоторые платежи ЖКХ взималась комиссия. Как подчеркнули в пресс-службе банка, теперь ограничения сняты, и клиенты могут отправлять друг другу любые суммы без дополнительных сборов.

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В банке сообщили, что решение основано в том числе на анализе 150 млн обезличенных сообщений, которые пользователи оставляли при переводах за последний год. В 68% случаев такие операции были связаны с поддержкой, вниманием или помощью. Около трети переводов приходилось на членов семьи, ещё примерно 20% — на взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев деньги отправляли в качестве подарка.

Самым частым сообщением при переводе оказалось «спасибо» — его пользователи написали около 18 млн раз. Поздравления встречались более 12 млн раз, а признания в любви — около 3 млн раз.

Оплата коммунальных услуг также стала бесплатной по умолчанию. Для этого не требуется оформлять дополнительные подписки или подключать специальные условия.

В банке отметили, что операции продолжают проверяться автоматическими системами защиты. По данным Сбера, с начала 2026 года такие меры помогли предотвратить хищение более 180 млрд рублей.