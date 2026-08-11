До 90 дней без подзарядки: представлена бритва Xiaomi за $40 с набором для ухода за телом

Она уже поступила в продажу в Китае

Комфортный дом

Xiaomi представила подарочный комплект Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set, главной особенностью которого стала электробритва в редком цвете Nebula Purple. В набор также входят фирменная сумка для хранения и подарочная коробка с тиснением.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Сама бритва получила защиту от воды по IPX7 и тройную кольцевую головку. Она использует два лезвия и сетку с рифлеными лезвиями нестандартной формы, изготовленными методом MIM. Производитель утверждает, что такая конструкция помогает уменьшить количество пропущенных волосков и снизить вероятность их зацепления.

За работу устройства отвечает высокоскоростной двигатель, способный развивать скорость до 5 млн оборотов в минуту. Встроенного аккумулятора, согласно заявлению Xiaomi, хватает максимум на 90 дней использования без подзарядки. В комплекте присутствуют несколько насадок для ухода за телом.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Официальная цена составляет 349 юаней, но с учетом купона и государственной субсидии на JD.com стоимость снижается до 266,98 юаня.

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