Подсветка на 360°, 40 Вт, Bluetooth 6.0, защита IP68 и необычная ручка. Представлена колонка JBL Pulse 6

Компания JBL представила новую портативную акустику Pulse 6, которая сочетает мощный звук с необычным светящимся дизайном. Первым рынком для новинки стал Китай, где ее оценили в 2499 юаней, или около 370 долларов.

Колонка сохранила узнаваемый прозрачный цилиндрический корпус, но теперь получила футуристическую подсвечиваемую ручку сверху. При массе 1,49 кг она имеет размеры 131,7×264,1×106,4 мм. Встроенная система из светодиодов охватывает корпус на 360° и синхронизируется с музыкой. Через приложение JBL One доступны 16 световых эффектов и настройка эквалайзера.

За звук отвечают 30-ваттный низкочастотный и 10-ваттный высокочастотный динамики. Заявленный диапазон частот составляет 42 Гц — 20 кГц. Алгоритм AI Sound Boost в реальном времени анализирует аудиосигнал и должен снижать искажения при высокой громкости.

Для подключения используется Bluetooth 6.0 с поддержкой SBC, AAC и LC3, а также Auracast для объединения совместимых колонок. Через USB-C и встроенный ЦАП можно воспроизводить музыку без потерь с компьютеров.

Аккумулятора на 34 Вт·ч хватает на 12 часов, а Playtime Boost добавляет еще около двух часов. Полная зарядка занимает 4,5 часа. Корпус защищен по IP68.