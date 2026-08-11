YouTube закручивает гайки: для заработка потребуется вдвое больше просмотров

При этом подписка Premium Lite открывается для всех стран, где доступен YouTube Premium

Команда YouTube с 1 февраля 2027 года ужесточит условия для авторов, которые хотят получать доход от рекламы и подписок. Для подключения к партнерской программе новым каналам потребуется набрать 8 тыс. часов просмотра за последние 12 месяцев или 20 млн просмотров роликов Shorts за 90 дней.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Сейчас для подключения монетизации достаточно 1 тыс. подписчиков и 4 тыс. часов просмотра за год либо 10 млн просмотров коротких роликов за 90 дней при том же числе подписчиков. Новые правила не коснутся авторов, которые уже участвуют в партнерской программе.

Отдельное требование будет действовать для заработка через модуль Shorts. Авторам необходимо сохранять показатель не менее 10 млн просмотров коротких видео за 90 дней. При падении ниже этого уровня канал продолжит получать доход от обычных роликов, а выплаты за Shorts возобновятся после достижения установленного показателя.

В YouTube объяснили изменения ростом аудитории платформы: ежедневно пользователи просматривают более 200 млрд роликов Shorts, а на телевизорах на сервис приходится свыше 1 млрд часов просмотра.

Одновременно YouTube расширяет подписку Premium Lite на все страны, где доступен YouTube Premium. Авторы получают часть дохода от подписчиков в зависимости от просмотров и времени просмотра контента.