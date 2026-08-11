Представлена батарея CATL, которая не даёт огню перекинуться на соседние ячейки

Новая призматическая ячейка CATL прошла жесткие испытания и первой в мире среди аккумуляторов такой плотности получила соответствие авиационному стандарту безопасности. Ее планируют использовать в пилотируемых электрических аэротакси.

Во время испытаний специалисты CATL намеренно вызвали тепловой разгон сразу двух соседних ячеек в разных участках батарейного блока, включая центральную и угловые зоны. Несмотря на это, цепная реакция не распространилась на окружающие элементы: соседние ячейки не загорелись, а распространения тепла и огня по батарее не произошло.

За испытаниями наблюдали представители, назначенные Управлением гражданской авиации Китая (CAAC). Они также контролировали производство ячеек и сборку батарейной системы. По данным CATL, полученные результаты могут использоваться на последующих этапах сертификации летной годности eVTOL.

Энергоемкость новой ячейки составляет 350 Вт·ч/кг. Это выше типичного диапазона 280–320 Вт·ч/кг, характерного для большинства аккумуляторов современных eVTOL. Высокая плотность позволяет уменьшить массу батареи, увеличить дальность полета и повысить полезную нагрузку. CATL уже подготовила ячейку к серийному производству, а первым ее получит пилотируемый электрический летательный аппарат Autoflight.