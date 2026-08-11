Батарея CATL для Xiaomi SU7 выдержала больше 20 пробитий гвоздями. Её сравнили с АКБ от BYD

Независимая разборка аккумуляторного элемента CATL Shenxing, используемого в базовой версии Xiaomi SU7, позволила сравнить его с сопоставимой по емкости ячейкой FinDreams производства BYD. Оба элемента рассчитаны на 186,7 А·ч, однако по результатам измерений CATL оказался тяжелее и уступил конкуренту по энергетической плотности.

Ячейка CATL имеет размеры 213×80×95 мм и массу 3,4 кг. Для FinDreams заявлены габариты 620×24×103 мм при массе 3,2 кг. Расчетная удельная энергоемкость составила 175,7 Вт·ч/кг против 186,7 Вт·ч/кг у BYD, а объемная — 369 против 389,8 Вт·ч/л. Таким образом, преимущество FinDreams по этим показателям достигает примерно 6%.

Внутри элемента CATL обнаружили четыре отдельных рулона с электродами, размещенных в алюминиевом корпусе. Положительный токосъемник выполнен из алюминиевой фольги толщиной более 20 мкм, отрицательный — из медной толщиной 11 мкм. Сепаратор имеет толщину около 12 мкм и с обеих сторон покрыт керамико-полимерным слоем.

Отдельно специалисты провели жесткое испытание полностью заряженной ячейки, проткнув ее более 20 стальными гвоздями. Напряжение составляло 3,392 В. Элемент начал дымиться и разрядился, однако открытого пламени или взрыва во время эксперимента не произошло.

При этом специалисты отмечают, что результаты относятся только к исследованным экземплярам и не характеризуют все батареи CATL и BYD.