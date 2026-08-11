Больше не нужно делить на эпизоды вручную: в «VK Видео» добавили ИИ-разметку длинных роликов

Команда «VK Видео» запустил инструмент «Умная разметка на эпизоды», который автоматически разбивает длинные видео на смысловые части и формирует для них тайм-коды и названия. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте». Новая возможность предназначена для авторов каналов и помогает быстрее структурировать опубликованные материалы.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

При загрузке нового ролика или редактировании уже размещённого видео автор может включить «Умную разметку» в разделе «Описание». Алгоритм анализирует содержание и предлагает готовое деление на главы. Пользователю остаётся проверить результат, при необходимости изменить названия или временные отметки и добавить их в описание.

Новая система рассчитана на видео продолжительностью более 10 минут. Она доступна в десктопной версии «VK Видео» для роликов, опубликованных не более шести месяцев назад. По данным компании, разбиение на эпизоды помогает зрителям быстрее находить интересующие фрагменты и может способствовать более длительному просмотру.

Для авторов также сохранён вариант ручной разметки: в редакторе можно одновременно смотреть видео, указывать тайм-коды и добавлять названия глав. Готовую структуру затем можно перенести в описание ролика. Инструмент особенно подходит для образовательных, разговорных и обзорных видео, где материал состоит из нескольких тематических блоков.