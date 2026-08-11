Jetour представил в России особый T1: черный матовый кузов и 245-сильный мотор

Jetour начал принимать предзаказы на лимитированную версию компактного кроссовера T1. Автомобиль получил преимущественно внешние изменения, а его цена с учетом действующих выгод и специальных предложений начинается от 4,2 млн рублей.

От стандартного T1 специальную модификацию можно отличить по матово-черному кузову, черной решетке радиатора и темным шильдикам. Дополнительным визуальным акцентом стали красные тормозные суппорты. При этом технически лимитированный вариант полностью повторяет обычный кроссовер.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л. с. и максимальным крутящим моментом 375 Н·м. Двигатель работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч такой T1 способен разгоняться за 8,6 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Предварительные заказы на специальную версию уже принимаются в России.