iPhone 20 получит стеклянный корпус с необычным дизайном: Apple не отказалась от юбилейного проекта

Apple продолжает работу над масштабным обновлением дизайна iPhone Pro, которое планируется приурочить к 20-летию смартфона в 2027 году. Марк Гурман опроверг появившуюся информацию о закрытии проекта и утверждает, что компания по-прежнему готовит новую конструкцию.

По данным инсайдера, модели iPhone Pro 2027 года, известные как V73 и V74, получат стеклянные панели спереди и сзади. Они будут плавно загибаться к боковым граням, а между двумя панелями останется тонкая металлическая рамка. Такой подход должен придать смартфону принципиально новый «стеклянный» внешний вид.

Grok

При этом первоначальная идея Apple была еще более радикальной — компания якобы рассматривала полностью стеклянную конструкцию. От нее пришлось отказаться из-за производственных сложностей, в частности проблем с соединением стеклянных элементов при массовом выпуске.

Однако нынешний вариант дизайна, по словам Гурмана, продолжает развиваться и остается в планах Apple. Юбилейный iPhone 2027 года может стать одним из самых заметных изменений внешнего вида смартфона за всю историю линейки.

А уже в сентябре 2026 нас ждут iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max, а также первый складной смартфон Apple.