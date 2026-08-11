Три уязвимости поставили под угрозу 30 версий Windows и десятки миллионов компьютеров в России

Эксперт Positive Technologies Сергей Тарасов обнаружил три уязвимости в драйвере файловой системы NTFS, которые затрагивают 30 версий Windows, включая Windows 10 и 11, а также серверные редакции.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По оценкам аналитиков, в России потенциально под угрозой находилось около 40 млн компьютеров с Windows 10 и Windows 11. Уязвимости также представляли риск для корпоративной инфраструктуры: в интернете обнаружено более 6,5 млн доступных устройств с Windows Server.

Две из трех ошибок получили по 7,8 балла из 10 по шкале CVSS 3.1. Одна из них могла позволить злоумышленнику выполнить произвольный код и получить полный контроль над системой. Третьей уязвимости присвоили оценку 7,3 балла.

Для атаки злоумышленнику требовалось убедить пользователя открыть специально подготовленный VHD-файл. В результате вредоносный код мог запускаться на компьютере, при этом защитное ПО не всегда способно своевременно обнаружить такую активность.

Сценарии атаки могли включать установку шпионских программ, шифрование данных с последующим требованием выкупа или использование ресурсов устройства для майнинга. В корпоративной среде компрометация одного компьютера могла стать точкой входа во внутреннюю сеть и привести к краже данных или нарушению работы сервисов.

Исследователь передал информацию Microsoft в рамках ответственного разглашения. Компания уже выпустила обновления, устраняющие выявленные проблемы.

По данным Positive Technologies, специалисты компании с 2012 года выявили 15 уязвимостей в продуктах Microsoft, которые впоследствии были исправлены.