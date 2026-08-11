Зарядка раз в три дня, огромная батарея, камера Sony и IP64 и Snapdragon 6s Gen 4: смартфон Moto G Max показали до анонса

Также заявлены стереодинамики, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса IP64

Компания Motorola готовит к запуску в Индии новый смартфон Moto G Max. По данным инсайдера Sudhanshu Ambhore, официальная премьера состоится 14 августа.

Moto G Max оснастят 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 ГБ с интерфейсом UFS 3.1.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор LYTIA 600, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная камера. Главной особенностью смартфона станет аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Ранее сообщалось, что смартфон будет работать до трех дней без подзарядки.

Также заявлены стереодинамики, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и защита корпуса IP64. Смартфон будет работать на Android 16, а производитель обещает два крупных обновления ОС и три года обновлений безопасности.