Представлен телевизор LG толщиной меньше сантиметра: он передает 4K без проводов и задержки

LG представила в Лондоне премиальный телевизор Signature OLED W6, который выглядит скорее как часть стены, чем обычная техника. Толщина устройства составляет всего около 0,9 см — примерно как у карандаша. При настенном монтаже корпус практически полностью сливается с поверхностью, создавая эффект «телевизора-обоев».

Главной особенностью новинки стала беспроводная передача изображения. LG Signature OLED W6 первым в мире получил сертификат TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision за возможность передавать 4K-видео в реальном времени с частотой до 165 Гц без потери качества и заметной задержки. Внешняя приставка Zero Connect Box при этом стала на 35% компактнее, чем у предыдущего поколения.

Телевизор оснащен процессором Alpha 11 4K Gen3 с нейронным блоком, производительность которого выросла в 5,6 раза. Графическая составляющая стала на 70% мощнее, что должно улучшить обработку динамичных сцен и детализацию изображения.

Дополняет возможности экрана специальное антибликовое покрытие. По заявлению LG, оно примерно вдвое снижает отражения, сохраняя насыщенные цвета и глубокий черный даже при ярком освещении.