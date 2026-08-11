98-дюймовый телевизор всего за 700 долларов. Xiaomi TV S Mini LED 2025 подешевел более чем вдвое с момента выхода в Китае

Модель Xiaomi TV S Mini LED 2025 появилась в продаже в июне прошлого года

Еще недавно за огромный 98-дюймовый телевизор Xiaomi в Китае просили 9999 юаней, но сейчас на китайском рынке его цена рухнула более чем на 50%. Сегодня новинка предлагается на JD.com за 4778 юаней или 700 долларов.

Модель Xiaomi TV S Mini LED 2025 появилась в продаже в июне прошлого года и оснащена продвинутой системой локальной подсветки с 1092 зонами.

Grok

Телевизор получил VA-матрицу и многослойное оптическое покрытие, благодаря которому отражательная способность экрана снижена до 1,8%. Пиковая яркость достигает 1700 нит, заявлены поддержка 1,07 млрд цветов, цветовой охват 94% DCI-P3 и точность delta E около 2.

Для игр предусмотрен режим с частотой обновления до 288 Гц. Также устройство оснащено двумя полноскоростными HDMI 2.1, Wi-Fi 6, стереодинамиками и голосовым пультом с NFC.