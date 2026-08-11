Что могло пойти не так? Новые «бизнесмены» меняли видеокарты RTX 5080 на RTX 3060

Двое мужчин в Ухане несколько раз заселялись в номера отелей для киберспорта с мощными игровыми ПК, чтобы незаметно менять дорогостоящие комплектующие на значительно более дешевые.

Схему раскрыли после того, как сотрудники одного из отелей заметили следы открученных винтов на двух компьютерах. Проверка показала, что установленные изначально видеокарты RTX 5080 исчезли, а на их месте оказались бюджетные RTX 3060. Стоимость одной RTX 5080 составляла более половины цены всего игрового ПК, поэтому ущерб от каждой такой подмены был особенно серьезным.

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Полиция установила личности подозреваемых по данным регистрации постояльцев и задержала их в компьютерном районе Гуанбутунь. Мужчины признались, что заранее покупали подержанные RTX 3060, а затем использовали их для замены оригинальных видеокарт в игровых отелях. Поскольку RTX 3060 все еще обеспечивает приемлемую производительность, подмену можно было обнаружить не сразу.

С июля подозреваемые успели посетить несколько киберспортивных отелей Уханя и совершили четыре подобных преступления. Общая стоимость похищенного оборудования составила около 80 тыс. юаней. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

Недавно мы писали, как два «бизнесмена» крали оперативную память из компьютеров в отелях и продавали их на вторичном рынке.