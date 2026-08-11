iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5391 мА·ч. Это подтверждает фото АКБ

Инсайдер Yeux1122 опубликовал фотографии аккумулятора будущего флагманского смартфона Apple iPhone 18 Pro Max. На снимках видны логотип компании, служебная маркировка и технические параметры, нанесенные непосредственно на корпус батареи.

Номинальная емкость аккумулятора указана на уровне 5391 мА·ч. Это значение полностью совпадает с ранее появившимися данными о батарее американской версии iPhone 18 Pro Max, опубликованными еще в июле.

При этом заметного рывка в скорости зарядки от Apple ждать, судя по всему, не стоит. Актуальная серия iPhone 17 официально поддерживает проводную зарядку мощностью до 40 Вт, однако в реальных условиях смартфоны обычно потребляют около 27–28 Вт. На фоне Android-флагманов, которые давно осваивают зарядку на 100 Вт и выше, возможности iPhone выглядят значительно скромнее.

Ещё в начале июня появились данные о том, что все версии iPhone 18 Pro Max впервые преодолеют отметку 5000 мА·ч. В начале июля в Сети появились фотографии самих аккумуляторов: снимки показали батарею на 5235 мА·ч для глобальных версий с nano-SIM и на 5425 мА·ч для американской eSIM-модели. Тогда же были опубликованы сравнительные данные по всей линейке Pro: для китайского рынка сертифицирован аккумулятор на 5391 мА·ч — именно это значение теперь и подтверждается на фото инсайдера Yeux1122.