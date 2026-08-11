XPeng представила батарею, которая выдерживает нагрев свыше 1000 °C и очень быстро заряжается

С защитой в четыре слоя

Корпуса, системы питания и охлаждения

Компания XPeng разработала автомобильную аккумуляторную систему нового поколения, уделив особое внимание защите элементов и раннему обнаружению потенциально опасных неисправностей. Батарея получила активную и пассивную системы безопасности, а также поддержку сверхбыстрой зарядки 5C.

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Источник изображения: Часть изображения XPeng/mydrivers

Для пассивной защиты инженеры применили четырехслойную термозащиту, полностью закрывающую аккумуляторные элементы. По заявлению производителя, батарейный блок способен выдерживать температуру свыше 1000 °C и сохраняет устойчивость при экстремальном нагреве.

За активный контроль отвечает специальный чип безопасности EIS. Он отслеживает малейшие изменения внутреннего состояния отдельных элементов, фактически создавая для батареи аналог динамической «электрокардиограммы». Система способна предупредить о потенциальной неисправности вдвое раньше традиционных решений, что позволяет обнаружить аномалии на начальной стадии и снизить риск теплового разгона.

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Источник изображения: XPeng/mydrivers

Дополнительный анализ выполняют облачные алгоритмы, которые повышают точность выявления опасных изменений. Батарея также рассчитана на быструю зарядку 5C.

Такая батарея дебютирует в XPeng G9L. Для полностью электрической версии предусмотрены аккумуляторы емкостью 91,9 и 110 кВт·ч, а гибридная система с увеличенным запасом хода получила батарею на 63,3 кВт·ч.

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