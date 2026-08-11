Целая россыпь портов в крошечном корпусе и тихая работа. Представлен мини-ПК Minisforum за $260

Новый Elite Mini M2 Air-304 получил свежий процессор Intel, память DDR5, быстрый USB-C и сразу два сетевых порта 2,5 Гбит/с, при этом корпус занимает чуть больше литра.

Компания Minisforum представила компактный Elite Mini M2 Air-304 на базе процессора Intel Core 3 304 семейства Wildcat Lake.

Чип имеет конфигурацию 1 производительное + 4 энергоэффективных ядра и встроенную графику с одним вычислительным блоком. Размеры корпуса составляют 112×112×37,15 мм при массе всего 440 г.

Производитель заявляет, что при максимальной нагрузке в сбалансированном режиме температура процессора держится на уровне 72–80 °C, а шум не превышает 32,7 дБ. Для оперативной памяти предусмотрен один слот CSO-DIMM DDR5-6400, а для накопителя — M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 ×4. Беспроводные подключения обеспечивают Intel AX211, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Набор портов включает два USB-A 10 Гбит/с, USB-C 40 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, два HDMI 2.0, два RJ45 2,5 Гбит/с, USB-A 480 Мбит/с и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Также предусмотрен слот microSD.

Со скидкой 20% версия без накопителя стоит $260, а вариант с 16 ГБ DDR5-5600 и SSD на 500 ГБ — $560.