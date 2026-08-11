Бестселлер, которого у Huawei давно не было: продажи Huawei Mate 80 превысили 8,2 млн смартфонов

Серия Huawei Mate 80 сейчас реализуется примерно по 200 тыс. устройств в неделю, а ее суммарные продажи уже превысили 8,2 млн экземпляров.

Основной вклад в результат вносит стандартный Mate 80, который оказался наиболее востребованной моделью семейства. Huawei также увеличивала поставки более дорогих Mate 80 Pro Max и RS, используя 30-дневную программу предварительных заказов.

Дополнительным фактором успеха стало расширение географии продаж: Mate 80 Pro с мобильной платформой Kirin 5G вышел на международном рынке и смог привлечь покупателей за пределами Китая.

При сохранении нынешних темпов линейка способна преодолеть планку в 10 млн проданных смартфонов еще до первой годовщины выхода на китайский рынок. При этом Huawei уже готовит серию Mate 90, которую ожидают в следующем месяце после презентации складного Mate XT 2.