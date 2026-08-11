Xiaomi 18 Pro выйдет на мировой рынок уже в декабре 2026

Флагману приписывают улучшенный дополнительный дисплей

Мобильные телефоны

По данным утечки, Xiaomi должна заметно ускорить международный запуск следующего поколения флагманов: серия Xiaomi 18 Pro доберётся до Индии уже в декабре 2026 года. 

Одной из главных особенностей Xiaomi 18 Pro должен стать дополнительный дисплей на задней панели. Такой подход уже используется в актуальной линейке Xiaomi, однако у нового смартфона экран будет дополнительно улучшен.

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Grok

Основной акцент Xiaomi также может сделать на камерах. Флагману приписывают систему с двумя датчиками разрешением 200 Мп, а в качестве аппаратной платформы называют ещё не представленный Snapdragon 8 Elite Gen 6.

При этом официальных подтверждений даты премьеры и характеристик пока нет. 

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