90 Гц, 5000 мА·ч, разъём 3,5 мм, FM-радио, защита военного класса — за 90 долларов. Представлен смартфон Lava Smart 4

Индийский бюджетник получил характеристики, которые редко встречаются в самом доступном сегменте

Компания Lava представила новый доступный смартфон Smart 4. Устройство работает на Android Go и рассчитано на покупателей, которым нужен недорогой аппарат для повседневных задач.

Смартфон получил 6,56-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 960 × 540 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный Unisoc SC9863A с частотой до 1,6 ГГц и графикой IMG8322. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ. При этом накопитель можно расширить картой microSD ёмкостью до 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп и дополнена светодиодной вспышкой, фронтальная — 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч, однако мощность зарядки ограничена 10 Вт.

Несмотря на бюджетный статус, Lava Smart 4 получил боковой сканер отпечатков пальцев, разъём 3,5 мм, FM-радио и USB Type-C. Есть поддержка двух SIM-карт с 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и GPS.

Дополнительным преимуществом стала сертификация по военному стандарту MIL-STD-810H, подтверждающая устойчивость корпуса к ряду внешних воздействий.

Цена составляет 90 долларов в Индии.