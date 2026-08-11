Google TV, 500 ANSI-люменов и экран до 120 дюймов. Представлены проекторы Boat CineHead F1 и F1 Pro

Оба проектора получили герметичный пылезащищённый оптический блок с заявленным ресурсом до 30 000 часов

Компания Boat расширила линейку домашних проекторов моделями CineHead F1 и F1 Pro. Оба устройства выводят изображение в нативном разрешении Full HD и способны принимать 4K-сигнал, формируя картинку диагональю от 40 до 120 дюймов.

Главное различие между новинками заключается в яркости и акустике. CineHead F1 Pro обеспечивает 500 ANSI-люменов и оснащён 10-Вт динамиком с поддержкой Dolby Audio. У базовой версии показатели скромнее — 300 ANSI-люменов и 6-Вт акустика. Оба проектора получили герметичный пылезащищённый оптический блок с заявленным ресурсом до 30 000 часов.

В основе устройств — процессор MediaTek, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются Google TV 5.0, Google Play, Google Cast и беспроводная трансляция изображения. В комплектный пульт встроены отдельные кнопки Netflix и YouTube, а также микрофон для Google Assistant.

Для быстрой настройки предусмотрены автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и интеллектуальное обнаружение препятствий. Есть поворотная подставка, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, USB, AUX и HDMI с ARC/eARC.

CineHead F1 Pro уже продаётся в Индии за 32 999 рупий, а F1 поступит в продажу позже в августе.