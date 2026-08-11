Samsung Galaxy S26 FE рассекретили до премьеры: экран 6,7 дюйма, Exynos 2500, 4900 мА·ч и камера 50 Мп с 3-кратным зумом

Новый смартфон Samsung сохранит черты флагманской серии S26, но получит знакомую платформу прошлого поколения и цену около €800

Samsung представит смартфон в начале сентября. Аппарат получит дизайн в стиле актуальной линейки Galaxy S26 и будет доступен в сером Graphite, светло-зелёном Pistachio и голубом Blueberry.

Смартфон оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 1900 нит. За производительность будет отвечать 10-ядерный Exynos 2500, дополненный 8 ГБ ОЗУ и флеш-памятью объёмом 128 или 256 ГБ.

Основная камера на 50 Мп получит оптическую стабилизацию, компанию ей составят сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и телефото на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 12 Мп. Запись видео возможна в 8K при 30 кадрах/с.

Galaxy S26 FE получит аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч с зарядкой 45 Вт, защиту IP68, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, две SIM-карты и eSIM. Толщина корпуса составит 7,4 мм, масса — 193 г. Смартфон будет работать под управлением Android 17 и One UI.

Ожидаемая цена — около €800.