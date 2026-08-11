Путин призвал больше использовать ИИ для развития общественного транспорта

Можно перестроить маршруты и расписания, точнее прогнозировать пассажиропоток и повысить эффективность всей транспортной системы

Президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять искусственный интеллект в сферу общественного транспорта, о чем пишет Коммерсантъ.

По его словам, современные алгоритмы способны заметно повысить эффективность перевозок, если использовать их для настройки маршрутных сетей и расписаний, а также для прогнозирования спроса со стороны пассажиров.

«Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта»,— сказал Путин на онлайн-заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.

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В числе регионов и городов, демонстрирующих наиболее высокий уровень развития транспортной системы, президент назвал Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. При этом лидером по цифровизации общественного транспорта является Омская область.

«Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и, прежде всего, тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов»,— добавил глава государства.