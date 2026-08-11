Цукерберг бросил вызов идее «ИИ под контролем избранных»

Марк Цукерберг выступил против сосредоточения технологий искусственного интеллекта в руках отдельных компаний или организаций. Сооснователь Meta* заявил, что будущее ИИ связано прежде всего с развитием персональных интеллектуальных агентов, которыми сможет пользоваться каждый человек.

Некоторые утверждают, что сверхинтеллект сам по себе или небольшая группа экспертов, контролирующих его, должны решать, что лучше для человечества. Мы с этим не согласны <...> Вместо централизации сверхинтеллекта мы должны широко его распространить и дать каждому человеку возможность управлять им. Это может положить начало новой эре индивидуальных возможностей, когда люди смогут полностью раскрыть свой потенциал, реализовать свои интересы и улучшить свою жизнь и мир в целом Марк Цукерберг

Grok

По его словам, Meta* работает над созданием персонального «сверхинтеллекта», который должен стать доступным широкому кругу пользователей. Компания рассчитывает, что такие системы смогут выступать в роли индивидуальных помощников и персональных репетиторов с уровнем знаний, сопоставимым с обладателем докторской степени в различных областях.