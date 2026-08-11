Космонавты готовятся к нештатным ситуациям: экипаж «Союза» отработал сближение с МКС

Дмитрий Петелин и Константин Борисов на тренажере прошли полный сценарий полета и проверили действия при отказах систем корабля

Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Константин Борисов, входящие в основной экипаж 76-й длительной экспедиции на МКС, провели тренировку на случай перехода к двухсуточной схеме сближения «Союза» со станцией. На тренажере они последовательно выполнили предстартовые процедуры, имитировали запуск и выведение корабля, а затем отработали операции после отделения от ракеты.

Основной для полетов к МКС сейчас считается двухвитковая схема, однако при переносе старта или по решению специалистов на Земле экипажу может потребоваться более длительный вариант сближения. Поэтому космонавты должны быть готовы действовать в условиях изменившегося сценария полета.

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Во время тренировки специалисты также смоделировали несколько отказов. Петелин и Борисов отработали действия при ложной разгерметизации контура наружного радиатора, сбое команды отделения и неисправности регулятора расхода жидкости, способной привести к повышению температуры внутри корабля. Кроме того, экипаж проверил алгоритмы при отказе системы удаления углекислого газа и газоанализатора. В последнем случае космонавтам необходимо перейти на ручную подачу кислорода.