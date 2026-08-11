Персеиды устроят небесное шоу: названы лучшие часы, когда можно увидеть до 100 метеоров в час

Главный звездопад августа выйдет на пик уже этой ночью — достаточно выбраться на улицу и посмотреть в правильную сторону

Жители России смогут наблюдать один из самых эффектных звездопадов года — Персеиды. Наибольшая активность ожидается в ночь на 13 августа: примерно с полуночи и до рассвета условия для наблюдений будут наиболее благоприятными. При этом начинать искать «падающие звезды» можно уже после захода солнца 12 августа.

По данным астрономов Московского планетария, максимум активности прогнозируется около 05:00 мск. В этот период поток способен выдавать до 100 метеоров в час, то есть в среднем один-два ярких следа каждую минуту. Однако увидеть их можно и в другие дни, поскольку Персеиды сохраняют повышенную активность некоторое время до и после пика.

Для наблюдений не потребуется специальное оборудование: достаточно выбрать место с минимальной засветкой и дать глазам привыкнуть к темноте. Смотреть рекомендуется в сторону восточной части неба, высоко над горизонтом. Лучшее время — глубокая ночь и часы перед рассветом 13 августа.