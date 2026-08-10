Terafab станет самым большим и самым ценным зданием на Земле за всю историю

Гигантский комплекс Tesla, SpaceX и xAI в Техасе займет 9,3 млн кв. м, а суммарные инвестиции в проект могут достичь $119 млрд.

Илон Маск заявил, что будущий завод Terafab в Техасе станет крупнейшим и самым ценным зданием на Земле за всю историю.

Комплекс построят в округе Граймс, его площадь составит около 9,3 млн кв. м. Первоначальные инвестиции Tesla и SpaceX оцениваются в $16,8 млрд, а после реализации всех этапов проекта общий объем вложений может достичь $119 млрд. Предприятие должно создать не менее 3 тыс. рабочих мест.

Кадр из видео Tesla

Проект Terafab Маск представил в марте. Tesla, SpaceX и xAI намерены объединить на одной площадке производство логических микросхем и памяти, а также упаковку чипов. Планируется выпускать от 100 до 200 млрд микросхем для систем искусственного интеллекта в год. Кроме того, компании рассчитывают ежегодно создавать вычислительные мощности объемом до 1 ТВт.

Чипы Terafab планируют использовать в автомобилях Tesla, человекоподобных роботах Optimus и космической технике SpaceX. Маск также связывает проект с долгосрочными планами по созданию технологической инфраструктуры для будущих поселений на Луне и Марсе.

